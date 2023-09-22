Eyüpspor, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Şenol Bektaş, Kadir Beyaz

EYÜPSPOR: Berke Özer - Murat Uçar, Metehan Baltacı (Dk. 46 Recep Niyaz), Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Dk. 81 Bekir Yılmaz), Fredy (Dk. 68 Seslar), Robin Yalçın, Regattin (Dk. 81 Obeng Ampem), Ahmed Kutucu, Bruno (Dk. 89 Mustafa Pektemek)

ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman (Abdulsamed Damlu) – Popov, Berk Taşkın, Glumac, Emre Kaplan, Diniyev (Dk. 80 Muhammed Mert), Cofie (Dk. 64 Emre Demir), Onur Ayık (Dk. 46 Melih Okutan), Serkan Göksu, Klonaridis (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Saponjic

GOLLER: Dk. 60 Caner Erkin, Dk. 90+4 Ahmed Kutucu

Eyüpspor, 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 60'ıncı dakikada Caner Erkin ve 90+4'üncü dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor, yoluna 6'da 6 ile devam ederek liderliğini korudu. Ümraniyespor ise ligdeki 4'üncü mağlubiyetini alarak son sırada kaldı.