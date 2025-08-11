Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: "Hedefimiz geçen sezonun üzerine çıkmak"

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Konyaspor karşısında ağır bir mağlubiyet aldıklarını ancak iyi analiz ederek ilerleyen haftalarda iyi bir takım izletebileceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Pendik Stadyumu'nda karşılaştığı Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Üzücü. Beklemediğimiz sonuç oldu. Oyuna iyi başlamamıza rağmen, tamamen oyunu kabullenmiş tepki veremeyen görüntü verdik. Çalıştığımız pozisyonları çıkaramadık. Değerlendirmeleri yapacağız. 2. yarı risk aldık. Çevirebilirdik, ağır bir mağlubiyet oldu. Üzgünüz. Kaybettik, vazgeçmeyeceğiz. İyi analiz etmemiz gerekiyor. Düzeltmem gereken noktalar var. Zamanımız var. Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi bir takım izletebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Hedefimiz geçen sezondan daha iyi bir takım ortaya çıkarmak"

Geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Arda Turan'ın gösterdiği performansın üzerine çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? sorusuna ise Şahin, "Çok başarılı sezon geçirdi. Nasıl üstüne çıkarız onu yakalamak istiyoruz. Hazırlık maçları bize o ışığı vermişti. Bugün 1. gol çok talihsiz, usta işi bir gol. İki dakika önce biz atsak başka bir şey konuşabilirdik. Rakibi tebrik etmemiz gerekiyor. Her teknik adamın oyuna bakış açısı var. Benim de farklı düşündüğüm var. İlk defa sert bir takımla karşılaştık. Önemli bi maç oldu, buradan dersler çıkaracağız. En başta olması belki de hayırlı oldu. Haftaya çok daha iyi takım sahaya çıkarmaya çalışacağız. Hedefimiz geçen sezondan daha iyi bir takım ortaya çıkarmak" yanıtını verdi.

"Montella'ya iyi bir Eyüpspor izletmek isterdim"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın karşılaşmayı tribünden takip etmesiyle ilgili Şahin, "Montella ile sürekli konuşuyoruz. İyi bir Eyüpspor izletmek isterdim, bunun üzüntüsünü yaşıyorum. İnandığımız oyundan güçlü oyunla doğruları oynamaya devam edeceğiz. Oyuncular da kendilerini düzeltecek. Geçen seneki başarıları yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Berke'nin kalmasını istiyoruz"

Selçuk Şahin, kaleci Berke Özer'in transfer durumuyla ilgili çıkan haberlere yönelik, "Berke bizim için çok değerli isim. Kalmasını itiyoruz. Teklifler geliyor. Başarılı bir sezon geçirdi. Kulübü memnun edecek teklif gelirse düşünürüz. Güçlü bir takım olursa belki ayrılır. Bizim içim çok değerli oyuncu. Biz kalacak gibi planlar yapıyoruz. Gitmesi halinde kaleci transferi olacaktır. B planımız olarak düşündüğümüz isimler var. Berke, bu oyunun çok iyi parçası" dedi. - İSTANBUL