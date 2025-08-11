Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: 'Ağır ve Beklemediğimiz Bir Mağlubiyet Yaşadık'

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 4-1 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, ağır ve beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, sezona yenilgiyle başladıkları için üzgün olduklarını dile getirerek, "Üzücü ve beklemediğimiz bir sonuç oldu. Maça iyi başlamamıza rağmen oyunu kabullenmiş ve tepki verememiş bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Çalıştığımız opsiyonları çıkaramadık. Değerlendirmeleri yapacağız. İkinci yarı risk aldık. Maçı çevirebilirdik. Üzgünüz. Kaybettik ama vazgeçmeyeceğiz. Bu maçı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ağır bir ders oldu. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Zamanımız var. Daha iyi bir takım izlettireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Yedikleri ilk golü talihsiz olarak nitelendiren 44 yaşındaki teknik adam, "Usta işi bir goldü. İki dakika önce golü atsak başka şeyler konuşabilirdik. İlk defa sert bir maç oynadık. Gücümüzü, artıları ve eksileri görmek için önemli maç oldu. Bir maç kaybettik. En başta olması belki de hayırlı oldu. Beşiktaş karşısında daha iyi bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğünü yaptığı teknik direktör Vincenzo Montella'nın karşılaşmayı izlediğinin hatırlatılması üzerine Selçuk Şahin, "Maç öncesinde konuştuk. Sürekli konuşuyoruz. İyi bir futbol izlettirmek isterdim. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Güçlü oyunda doğruları fazlalaştırarak yol yürümeye devam edeceğiz. Bugünü 'Kaza' olarak kabul ediyoruz. Geçen seneki başarıyı yakalamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Milli kaleci Berke Özer'in Fransa temsilcisi Lille'e transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Şahin, "Berke, bizim için çok değerli bir isim. Kalmasını istiyoruz. Başarılı bir sezon geçirdi. Kulübü mutlu edecek teklif gelirse düşünülebilir. Oyuncu güçlü bir takım olursa ayrılabilir. Ayrılmak için ayrılacağını düşünmüyorum. Biz kalacağını düşünüyoruz. Netleşmiş bir durum yok. Ayrılması durumunda gündemimizde kaleci transferi olacaktır. B planı olarak düşündüğümüz isimler var." değerlendirmesinde bulundu.