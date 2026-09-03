Eyüpspor'da Pulat: Çorum FK Maçı Zorlu Geçecek

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, 4. haftada deplasmanda oynayacakları Arca Çorum FK maçının zorlu geçeceğini söyledi.

Pulat, eflatun-sarılı takımın Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nin iyi transferler yaptığına değinen Pulat, "İyi oyuncular transfer edip şu ana kadar umduğunu bulamayan ama güçlü bir Çorum FK ile oynayacağız. Özellikle coşkulu seyircisini de arkasına aldığında fark yaratan, geçen sene de şampiyonluğuyla tüm kamuoyunun saygısını kazanan güçlü bir takımla karşılaşacağız. Çorum FK'nin acil olarak puana ihtiyacı var. Bizim de artık geçen haftaki galibiyetimizi tesadüf olmadığını, doğru oyun, doğru mücadele gücüyle yansıdığını göstermeye ihtiyacımız var. Biz her takıma aynı duygularla, saygılı bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bu haftaki rakibimize de çok büyük saygı duyuyoruz ama bizim oynamak istediğimiz bir oyun var. Yeni bir takımız. Takımımızın oturması biraz zaman alacak. Ancak Alanyaspor maçında hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak oyuncular beklentilerimizi karşıladı. Umarım Çorum FK maçında da aynı istikrarla mücadele ederiz." diye konuştu.

İlk 2 haftayı 1-0'lık yenilgiyle kapattıktan sonra üçüncü haftada Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbul temsilcisinin teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni kurulan kadrolarda adaptasyon problemi oluyor. Sağ kenar oyuncunuz Cezayirli, sol kenar oyuncunuz Polonyalı, orta sahanız Fildişi Sahilli, santraforunuz Nijeryalı ve bunlar birbirlerini yeni tanıyor. Bu oyuncuların birbirini tanıması, adapte olması, birbirinin koşu yönünü bilmesi, top tekniğini bilmesi zaman alacak. Takım savunmamızı ve fiziksel anlamda mücadele gücümüzü oturttuğumuza inanıyoruz. Ancak üretim biraz zaman alacak. Alanyaspor geçen sene en fazla berabere kalan takımdı. Çok zor maç kaybeden bir takım. Özellikle 35. saniyede skoru alan Alanyaspor'un yenilmesi çok zor. Beş savunma oyuncusunun önüne 2 tane de ön libero alıp ceza sahasının içinde 7 oyuncuyla konuşlanıp sadece savunmuyorlar, rakibe hiçbir alan bırakmıyorlar. Böyle bir takıma karşı yön değiştirmeler, içeri koşular ve pozisyon zenginliğimiz bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizim biraz sabra ihtiyacımız var. Milli takım arasına kadar takım daha fazla birbirini tanımalı. Bu tarz skorlarla özgüvenimiz daha fazla gelmeli. Bu takım inandığında, kenetlendiğinde hem defansif hem fiziksel hem de hücumsal böyle geri bildirimler verebiliyor. Biz de Alanyaspor karşılaşmasında bu oyundan memnunuz. Bu oyunu daha fazla nasıl güçlendiririz, kötü yaptığımız şeyleri nasıl tadil ederiz, bunun peşindeyiz."

"Kırmızı kart görmemden ders çıkartıyorum"

Corendon Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Özhan Pulat, yaşanan olaydan ders aldığını dile getirdi.

Kırmızı kart gördüğü pozisyonda küfür etmediğini ileri süren Pulat, "Ben hep sahanın içinde kalmak isteyen biriyim. Ne kendi takımımın ne rakibin hakkına gölge düşürmek isterim. Biz burada nasıl emek veriyorsak rakiplerimiz de aynı emeği veriyor. O pozisyondaAhmet topu çok temiz bir şekilde kazanıp kaleyi karşısına aldı. Bu tarz pozisyonlarda pozisyon biter, faul varsa, ofsayt varsa pozisyonun akabinde izlenir ve geri bildirim gelir. Topu tertemiz kapıp ceza sahası içindeyiz ve oyun bir anda faul nedeniyle durduruldu. Orada asla sinkaflı bir kelime ve cümle kurmadım. Hakeme, 'Allah aşkına şu pozisyonun bitmesini bir bekleyemez misiniz?' dedim. Bunun neticesinde de atıldım. Eğer bu bir suçsa, suçumu kabul ediyorum ama nice örnekleri var, neler yapılıyor... 'Yukarıda Allah var' deyip bu tarz bir cümleyle ihraç edilmek üzücü. Ancak ben asla bu tarz şeylerde enseyi karartmam. Bu tarz şeyler hep karşımıza çıkacak, biz enseyi karartmayacağız, mücadele edeceğiz, savaşacağız ve hep oyunun içinde olacağız. Benim de atılmamam lazımdı, demek ki o lafı da söylememem lazımdı. Ben de bundan ders çıkartıyorum. Bundan sonra da böyle bir olayın cereyan etmemesi için çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalecisinden santraforuna kadar sıfırdan bir takım kurduk"

Özhan Pulat, Süper Lig'de mücadele edenler arasında sıfırdan kurulan tek takımın Eyüpspor olduğunu söyledi.

Küçük bütçeyle önemli oyuncular aldıklarını aktaran Pulat, "Sezona başladığımızda geçen seneden 5-6 oyuncumuz kalmıştı. Geçen sene burada önemli bir hikaye yazılmıştı. Oturmuş bir kadroyla sağını solunu tadil edip mücadele etmek daha değerli ama bu sene Süper Lig'de mücadele eden ve sıfırdan kurulan takım biziz. Tüm rakiplerimiz, yeni çıkanlar da dahil, geçen seneden oyuncularla şekillendirdiği omurgasının sağını solunu tadil etti. Biz ise sıfırdan, kalecisinden santraforuna kadar bir takım kurduk." dedi.

Fiyat-performans anlamında iyi işler yaptıklarını anlatan 41 yaşındaki teknik adam, "Yönetimimiz, çok mücadele ediyor. Bize, 'Oyunculara ödemeleri gününde yapalım, az ama öz işler yapalım.' dediler. Biz de buna yönelik oyuncular bulduk. Alanyaspor müsabakasında golü atan Ahmet Abdullahi'yi Sunderland'den getirdik. Kendisi 23 yaş altı yaş kategorisinde. Orta sahamızdaki David Costa 2004 doğumlu. Hamza Akman iyi işler yapıyor. Kalecimiz Moldovan, Romanya Milli Takım kalecisi. Bu tarz çıkış arayan oyuncuların, potansiyel oyuncuların sisteme dayalı bir oyunla ön plana çıkmasını istiyoruz. Kulübümüzün gerçeklerine yönelik en doğru oyuncuları kadromuza kattığımızı düşünüyorum. Her takım şu son saate kadar oyuncu alıyor. Biz de almak isterdik ama gerçeklerimiz ve şu anki planlamamız bunu gerektiriyor. Biz de asla bahanelerin değil, çözümlerin arkasındayız. Mücadele edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Antrenman

Eflatun-sarılı takım, 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Çoruk FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapmayla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Çorum FK mücadelesinin taktiğinin çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: AA