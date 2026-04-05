Antalyaspor-Eyüpspor maçının ardından

Hesap.com Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, kalan 6 maçta en iyi mücadeleyi göstereceklerini belirtti. Hakem yönetimini eleştirip, penaltı beklediklerini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, kümede kalmak için kalan 6 maçta en iyi mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

Gerin, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Bedirhan Özyurt'un 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyundan koptuklarını anlatan Gerin, maçta anlatacak çok fazla bir şeyin olmadığını ifade etti.

Gerin, hakem yönetimini eleştirerek, 10 kişi kalmayı hak etmediklerini, kendilerine göre penaltı olan pozisyonun verilmediğini savundu.

Antalyaspor'un da karşılaşmada 10 kişi kalabileceğini öne süren Gerin, her maç 12-13 kişiye karşı oynadıklarını hissettiklerini dile getirdi.

Atila Gerin, Antalyaspor'u tebrik ederek, "Rahat bir nefes aldılar. Biz de kalan 6 maça çıkıp en iyi halimizle mücadele edeceğiz. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Skor kazanmak, oyunun gücünü ortaya koyabilmek için elimizden geleni yapacağız. Puanlar matematiksel olmadığı sürece hırsımızla enerjimizle sahada olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oktay Özden
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada