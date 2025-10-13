Haberler

Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Resmi imzalar bugün basına açık olarak gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Orhan Ak'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulaksız, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte önümüzdeki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16.00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'mizde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, geride kalan günlerde istifa etmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.