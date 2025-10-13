Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Resmi imzalar bugün basına açık olarak gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Orhan Ak'la anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kulaksız, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte önümüzdeki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16.00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'mizde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sezonun 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, geride kalan günlerde istifa etmişti.