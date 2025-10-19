Haberler

Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı İle İlk Hedef Galibiyet

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, topladığı 5 puanla sezona istediği gibi başlayamadı ve 16. sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçta gol atamayan Eyüpspor, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılı ekip, ikinci sezonunu yaşadığı Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla yaptığı 13 maçın hiçbirini kazanamadı. Eyüpsultan temsilcisi, bu süreçte 4 beraberlik alırken, 9 kez mağlup oldu.

Milli maç arasında teknik direktör değişikliğine giden Eyüpspor, Orhan Ak yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Kasımpaşa ise 8 maçta 2 galibiyet, üçer beraberlik, yenilgiyle 9 puan aldı ve haftaya 11. sırada girdi. Kasımpaşa'da diz sakatlığı yaşayan Haris Hajradinovic yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan iki maçı da Kasımpaşa 2-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
