Eyüpspor - Antalyaspor Maçı Yarın
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde geride kalan 10 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılılar, 8 puanla 16. sırada yer alıyor. Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, oynadığı son 5 maçta 4 puan toplayabildi.
Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan toplayarak 14. sırada kendine yer buldu.
Eflatun-sarılı takımda geçen hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Luccas Claro, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.