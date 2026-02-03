Haberler

Eyüpspor, Diabel Ndoye'yi kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Senegal ekibi Academie Foot Salam'dan Diabel Ndoye ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcu Diabel Ndoye'yi kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Academie Foot Salam forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Diabel Ndoye'ye Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
