Eyüpspor, Iğdır FK'den Dorin Rotariu'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 1. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK'den Rumen sağ kanat oyuncusu Dorin Rotariu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Dorin Rotariu'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Dorin Rotariu'ya, 'Semt-i Mukaddes'e hoş geldin.' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.