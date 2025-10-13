Eyüpspor, Orhan Ak ile anlaşma sağladı

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Şahin'in ardından Orhan Ak ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "ikas Eyüpspor'umuz, Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi. Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından Emre Belözoğlu ile de görüşen Eyüpspor, teknik direktör konusunda tercihini Emre Belözoğlu'nun eski yardımcısı Orhan Ak'tan yana kullandı.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı. Orhan Ak, Fatih Karagümrük ile 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.

EYÜPSPOR'UN DURUMU

Eyüpspor, 8 haftası oynanan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, milli aranın ardından Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.