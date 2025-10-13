Eyüpspor, Orhan Ak ile anlaşma sağladı
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra Orhan Ak ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ak ile prensipte 3 yıllık bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Daha önce Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapmış olan Orhan Ak, teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlamış ve bu takımla 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakalamıştı.
3 YILLIK ANLAŞMA
Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "ikas Eyüpspor'umuz, Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi. Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından Emre Belözoğlu ile de görüşen Eyüpspor, teknik direktör konusunda tercihini Emre Belözoğlu'nun eski yardımcısı Orhan Ak'tan yana kullandı.
FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı. Orhan Ak, Fatih Karagümrük ile 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.
EYÜPSPOR'UN DURUMU
Eyüpspor, 8 haftası oynanan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, milli aranın ardından Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.