Haberler

Eyüpspor, Orhan Ak ile anlaşma sağladı

Eyüpspor, Orhan Ak ile anlaşma sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra Orhan Ak ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ak ile prensipte 3 yıllık bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Daha önce Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapmış olan Orhan Ak, teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlamış ve bu takımla 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakalamıştı.

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Şahin'in ardından Orhan Ak ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "ikas Eyüpspor'umuz, Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi. Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından Emre Belözoğlu ile de görüşen Eyüpspor, teknik direktör konusunda tercihini Emre Belözoğlu'nun eski yardımcısı Orhan Ak'tan yana kullandı.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı. Orhan Ak, Fatih Karagümrük ile 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.

EYÜPSPOR'UN DURUMU

Eyüpspor, 8 haftası oynanan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, milli aranın ardından Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Trump, İsrail Meclisi'nde! Deftere 'Bu yeni bir başlangıç' notunu düştü

Tarihi görüntüler! İşte Trump'ın Meclis defterine yazdığı o not
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.