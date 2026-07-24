Haberler

Eyüpspor, Mete Kaan Demir'i transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mete Kaan Demir ile sözleşme imzalamıştır. Mete Kaan Demir'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mete Kaan Demir, geçen sezon Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'da 25 maçta forma giydi.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Tatilcilere kötü haber: 2 ilimizde sahiller sahiller kapatıldı
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Burdur'da tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı

Komadan çıkan çocuk, yaşadığı dehşeti anlattı
Güney Kore'nin en zengin ikinci ismi eski eşine 644 milyon dolar tazminat ödeyecek

Ülkenin en zengin ikinci ismi, aldattığı eski eşine servet ödeyecek

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı

Böyle başladı, böyle bitti! Korku dolu anlar kamerada
Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu

Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu