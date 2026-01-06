Haberler

ikas Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
İKAS Eyüpspor, Senegalli golcü Mame Thiam ile yolların ayrıldığını açıkladı. Takım, Thiam'a iki sezon boyunca yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

İKAS Eyüpspor, Senegalli golcü Mame Thiam ile yoların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kadrodaki oyuncularla yollar ayrılmaya devam ediyor. Eflatun-sarılılarda Halil Akbunar, Svit Seslar ve Serdar Gürler'in ardından Mame Thiam da takımdan ayrıldı. Süper Lig ve 1'inci Lig ekiplerinin yakın takibinde olan Mame Thiam ile ilgili Eyüpspor sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Mame Thiam! Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

