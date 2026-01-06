Haberler

Eyüpspor, Mame Thiam ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, Mame Thiam ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor, 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Thiam ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Thiam'a teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Eyüpspor, 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Mame Thiam ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Bu sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Thiam, 2 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar