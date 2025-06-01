Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın Babası Ömer Sıtkı Özkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın Babası Ömer Sıtkı Özkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eyüpspor Kulübü'nün Başkanı Murat Özkaya'nın 77 yaşında vefat eden babası Ömer Sıtkı Özkaya, Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına birçok sporcu ve kulüp başkanı katıldı.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın 77 yaşında vefat eden babası Ömer Sıtkı Özkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Özkaya için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, birçok kulübün başkanları ile bazı teknik direktörler ve futbolcular katıldı.

Ömer Sıtkı Özkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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