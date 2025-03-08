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Eyüpspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Eyüpspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde tamamladı. Antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü ve son taktik çalışmaları ile sona erdi. Caner Erkin kırmızı kart cezalısı, Arda Turan ise sarı kart cezasından dolayı maçta yer alamayacak.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı idman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam ederken, mücadelenin son taktik çalışmaları ile noktalandı.

Eflatun-sarılı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve Kemerburgaz Tesisleri'nde kampa girdi.

Eyüpspor'da kırmızı kart cezalısı Caner Erkin müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca sarı kart cezası bulunan Teknik Direktör Arda Turan da kulübede yer alamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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