Eyüpspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı idman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam ederken, mücadelenin son taktik çalışmaları ile noktalandı.

Eflatun-sarılı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve Kemerburgaz Tesisleri'nde kampa girdi.

Eyüpspor'da kırmızı kart cezalısı Caner Erkin müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca sarı kart cezası bulunan Teknik Direktör Arda Turan da kulübede yer alamayacak. - İSTANBUL