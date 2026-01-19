Haberler

Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

Güncelleme:
Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un beraberlik golü 90+5'te Jackson Muleka'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, Çağdaş Atan yönetiminde ligde 7 maçta galibiyet alamadı.

  • Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor arasındaki maç 1-1 berabere bitti.
  • Eyüpspor, 50. dakikada Metehan Altunbaş ile öne geçti, Konyaspor 90+5. dakikada Jackson Muleka ile skoru denge getirdi.
  • Eyüpspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, göreve geldikten sonraki yedinci maçında da galibiyet alamadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

EYÜPSPOR 3 PUANI 90+5'TE ELİNDEN KAÇIRDI

Mücadelede ilk yarı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Eyüpspor, 50. dakikada Metehan Altunbaş ile öne geçti. İstanbul ekibi, geri kalan bölümde kalesini iyi savundu ancak son saniyelerdeki gole engel olamadı. Son dakikalarda baskısını artıran Konyaspor, 90+5. dakikada Jackson Muleka ile skora denge getirdi.

YEDİNCİ MAÇINDA DA KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 14'e yükseltti. Recep Uçar'ın ardından göreve getirilen Çağdaş Atan ise oynadığı yedinci maçta da galibiyetle tanışamadı ve takımı 18 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Eyüpspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

