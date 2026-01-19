Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un beraberlik golü 90+5'te Jackson Muleka'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, Çağdaş Atan yönetiminde ligde 7 maçta galibiyet alamadı.
EYÜPSPOR 3 PUANI 90+5'TE ELİNDEN KAÇIRDI
Mücadelede ilk yarı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Eyüpspor, 50. dakikada Metehan Altunbaş ile öne geçti. İstanbul ekibi, geri kalan bölümde kalesini iyi savundu ancak son saniyelerdeki gole engel olamadı. Son dakikalarda baskısını artıran Konyaspor, 90+5. dakikada Jackson Muleka ile skora denge getirdi.
YEDİNCİ MAÇINDA DA KAZANAMADI
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 14'e yükseltti. Recep Uçar'ın ardından göreve getirilen Çağdaş Atan ise oynadığı yedinci maçta da galibiyetle tanışamadı ve takımı 18 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Eyüpspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.