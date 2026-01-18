Haberler

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki takımın da düşük puan ortalaması ile mücadele ettiği bu karşılaşma, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Atila Gerin ile çıktığı ilk maç olacak.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 17 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, haftaya 13. basamakta girdi.

Teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran Eyüpspor, daha önce kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Atila Gerin'i göreve getirdi.

Eyüpspor'da devre arasında Nihad Mujakic, Denis Dragus, Kerem Demirbay, Halil Akbunar, Svit Seslar, Mame Thiam, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Samu Saiz gibi birçok isimle yollar ayrıldı.

Eflatun-sarılı ekip, transfer döneminde ise kadrosuna Denis Razvan Radu, Lenny Pintor, Charles Andre Raux Yao, Jerome Onguene ve Angel Torres'i kattı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi

Gecenin tek güzel haberini verdi
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk