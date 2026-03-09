Haberler

Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, ligde kalmak için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, ligde kalmak için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, yediklerin erken golün en istemedikleri senaryo olduğunu belirtti.

Kocaelispor'un ligin fiziksel anlamda en iyi ekiplerinden birisi olduğunu vurgulayan Gerin, "İlk yarıda oyuncularım yüzde 70'e yakın topa sahip oldu. İlk yarıda 2 tane karşı karşıya pozisyon da yakaladık. İkinci yarıda rakibin karambolden çıkan topları var. Daha çok savundular ama biz de üretemedik. Çocuklar iyi mücadele ediyorlar. Sisteme bağlı kalmaya çalışıyorlar. Birkaç sıra yukarıya çıkma fırsatı yakalamıştık ama değerlendiremedik. İnşallah önümüzdeki haftalarda puanlar alarak mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle futbolcuların kredisinin yüksek olduğunu aktaran Gerin, "Hata yapma hakları var. Yeni toplanan bir ekibiz. İyi mücadele ediyoruz. Oyuncularımın birçoğunun Süper Lig'de oynamaya ihtiyacı var, benim de Süper Lig'de olmaya ihtiyacım var, sonuçta yeni bir teknik adamım. Daha önce yardımcı hocalık yapıyordum. Bundan motive oluyoruz. Personellerimizin hayatını idame ettirebilmesi için çok büyük mücadele veriyoruz. Ekonomik olarak Süper Lig'de konuşulmayacak şeyler var. Rakamlar komik, ödenmemesi daha komik ama kayyum da elinden geleni yapıyor. İşin ekonomisini bir tarafa bıraktık, bu mücadeleyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki hafta Kasımpaşa'yla oynanacak mücadeleye de değinen Gerin, şunları söyledi:

"Ligde 34-35 puanları hesap ediyorduk. Takımlar birbiriyle oynayacağı için 35 puanı alan ligde kalacak gibi görünüyor. Her maç çok zor. Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle ya da bize yakın olan takımlarla aynı zorlukla oynuyoruz. Belki büyük takımlar bizi kolay lokma olarak görebilir ama bizim için her maç aynı. Kasımpaşa maçı iki takım açısından da çok önemli. Ateş hattında kalmak istemiyoruz. En azından elimizdeki kadro iyi bir seviyeye geldi. Kadro derinliğimiz iyi duruma geldi. Zor bir süreç olacak ama puanlar için sahaya çıkacağız."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Lucas Torreira'ya kötü haber! Yine olmadı

Liverpool maçı öncesi aldığı haberle yıkıldı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Tabutu erkeklere vermediler
Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var