Eyüpspor-Kayserispor Maçının Hakemi Direnç Tonusluoğlu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Eyüpspor- Kayserispor maçına Direnç Tonusluoğlu görevlendirildi. Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği maçlarda Kayserispor 1 beraberlik 3 yenilgi aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında İstanbul'da oynanacak Eyüpspor-Kayserispor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Direnç Tonusluoğlu'na bu maçta Bilal Gölen ile Ali Can Alp yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Reşat Onur Coşkunses görevlendirildi. Bu sezon 12 Süper Lig maçında düdük çalan İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi, 4 kez Kayserispor maçı yönetti. Direnç Tonusluoğlu'nun hakeminin yönettiği maçlarda Kayserispor 1 kez berabere kalırken, 3 kez de mağlup oldu. Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Adana Demirspor-Kayserispor: 5-3

Kayserispor-Antalyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Kayserispor: 3-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 6-2 - KAYSERİ