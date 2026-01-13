Haberler

ikas Eyüpspor, Kamerunlu futbolcu Jerome Onguene'ni kiraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Kamerunlu savunma oyuncusu Jerome Onguene'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Onguene, daha önce Romanya ekibi Petrolul Ploie?ti'de 6 maçta forma giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Kamerunlu futbolcu Jerome Onguene'ni sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Romanya ekibi Petrolul Ploie?ti'de forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Onguene, bu sezon Romanya ekibiyle 6 maçta görev aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

Henüz 13'ncü dakikada 10 kişi kaldılar! Mucizevi bir 3 puan
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı