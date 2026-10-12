Eyüpspor-Göztepe maçının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti

Eyüpspor-Göztepe maçının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Eyüpsporlu Abdullahi 10. dakikada kırmızı kart görürken Göztepe, Juan'ın 11. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener
Eyüpspor : Moldovan, Michalak, Massanga, Anıl Yaşar, Jules, Giordano, Costa, Taşkın İlter, Mete Kaan Demir, Abdullahi, Yusuf Barası
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Rhaldney, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan
Gol: Dk. 11 Juan (Penaltıdan) (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 10 Abdullahi (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Juan (Göztepe), Dk. 41 Anıl Yaşar, Dk. 45+2 Michalak (Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
11. dakikada Göztepe penaltıdan öne geçti. Sol taraftan kullanılan kornerde Eyüpsporlu Abdullahi, Göztepe oyuncusu Miroshi'nin boğazına sarıldı. Pozisyonun ardından VAR, hakem Atilla Karaoğlan'ı uyardı. Pozisyonu tekrar izleyen Atilla Karaoğlan, Abdullahi'ye kırmızı kart göstererek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
40. dakikada Taşkın İlter'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direkteki Jules'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Giordano'nun sol taraftan ortasında arka direkteki Michalak'ın kafa vuruşunda kaleci Arda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Göztepe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.