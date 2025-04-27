Eyüpspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı: Sallai'nin Golüyle 1-0
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, Galatasaray'ı evinde konuk etti. İlk yarıda Roland Sallai'nın 29. dakikada attığı golle Galatasaray, 1-0 önde tamamladı. Maçta birçok fırsat değerlendirilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Eren Elmalı'nın savunmanın arkasına attığı pasta Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ tarafında topu kontrol edip pasını Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı dışına gitti.
18. dakikada sol taraftan Lemina'nın yaptığı ortada ceza sahası içi sol tarafında göğsüyle topu önüne alan Sallai'nin yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı çeldi.
27. dakikada Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ampem'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada sağ taraftan Sara'nın kullandığı kornerde altıpas gerisinde Osimhen'in kafa vuruşunda arka direğe açılan topa Sallai yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Hüseyin Aylak
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Lucas Claro, Umut Meraş (Caner Erkin dk. 30), Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Prince Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Recep Niyaz, Tayfur Bingöl, Hamza Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Galatasaray: Fernando Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Roland Sallai, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jabobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Alvaro Morata, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Sallai (dk. 29) (Galatasaray)
Sarı kart: Frankowski (Galatasaray) - İSTANBUL