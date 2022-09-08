Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Eyüpspor, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, 31 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Eyüpspor yaptığı açıklamada, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

GALATASARAY'DAN İLK TRANSFER DEĞİL

İstanbul ekibi, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü ve sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.

Haberler.com - Spor

Ömer Bayram Eyüpspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title