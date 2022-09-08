Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Eyüpspor, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, 31 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Eyüpspor yaptığı açıklamada, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
GALATASARAY'DAN İLK TRANSFER DEĞİL
İstanbul ekibi, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü ve sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.
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