Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Eyüpspor yaptığı açıklamada, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

GALATASARAY'DAN İLK TRANSFER DEĞİL

İstanbul ekibi, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü ve sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.