Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak. Eyüpspor, ligin ilk yarısında 3 galibiyet alarak 13 puana ulaştı ve 17. sırada yer alıyor. Üç oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 13 puan toplayan eflatun-sarılı ekip, 17. sırada yer alıyor.
3 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.