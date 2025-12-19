Haberler

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak. Eyüpspor, ligin ilk yarısında 3 galibiyet alarak 13 puana ulaştı ve 17. sırada yer alıyor. Üç oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 13 puan toplayan eflatun-sarılı ekip, 17. sırada yer alıyor.

3 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.

