Eyüpspor, Erzurumspor FK'yı 4-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında lider Eyüpspor, Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Gökmen Baltacı, Abdülhamit Söyler
Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Mustafa Varlık (Dk. 46 Eren Tozlu), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak (Dk. 46 Celal Hanalp), Özgür Sert (Dk. 83 Muhammed Emin Yavaş), Alican Özfesli (Dk. 46 Ufuk Budak), Estrela, Furkan Özhan, Rosheuvel (Dk. 64 Sefa Akgün)
Eyüpspor : Kubilay Anteplioğlu, Melih Kabasakal, Robin Yalçın (Dk. 72 Metehan Baltacı), Claro (Dk. 81 Fethi Özer), Ömer Bayram (Dk. 46 Berkay Kumlu), Bekir Yılmaz (Dk. 62 Tugay Kaçar), Recep Niyaz, Regattin, Seslar, Ampem, Thuram (Dk. 62 Bruno)
Goller: Dk. 8 Regattin (Penaltıdan), Dk. 30 Seslar, Dk. 36 Thuram (Penaltıdan), Dk. 79 Ampem ( Eyüpspor )
Kırmızı kart: Dk. 75 Ufuk Budak (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Dk. 59 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında lider Eyüpspor, Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup etti.