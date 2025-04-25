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Eyüpspor'dan resmi açıklama: İddialar yalan

Eyüpspor'dan resmi açıklama: İddialar yalan
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Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi gündeme gelen 'uzun süredir devam eden maaş ödemeleri krizi nedeniyle oyuncular antrenmana çıkmayacak' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, iddiaların tamamen yalan olduğu belirtildi.

Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor gündemde çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

İstanbul ekibinde, uzun süredir maaş ödemeleri gerçekleşmenin gerçekleşmediği ve bu doğrultuda futbolcuların Galatasaray maçı öncesindeki bugün yapılacak antrenmana çıkmama kararı alabileceği iddia edilmişti.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Gazeteci Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre; Eyüpspor yönetimi bir açıklama yaparak, Galatasaray maçı öncesi oyuncuların maaşlarını alamadığı gerekçesiyle idmana çıkmayacağı şeklindeki iddiaların yalan olduğunu dile getirdi.

HEDEFLERİ AVRUPA

Eyüpspor, ligde 32. hafta sonunda 50 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Arda Turanlı Eyüpspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmeyi hedefliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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