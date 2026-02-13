Haberler

Eyüpspor'dan maç sonunda sert tepki: Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok

Güncelleme:
Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemin kararlarına tepki gösteren Gerin, "Hakem arkadaşları da tebrik ederim, oyunu güzelleştirdiler. Aynı kararları iki takım için verirler inşallah. Türk futbolunda bunu da görürüz. Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok. Bizim takımın aylık maaş ödemesi 50 bin euro. Galatasaray gibi bir takımın, aylık maaş bütçesi 50 bin euro olan takımı yenmek için hakeme ihtiyacı yok.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi. Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, mücadele sonrası hakeme kararları nedeniyle tepki gösterdi.

"BİR DE ÜSTÜNE 10 KİŞİ KALIYORSUNUZ..."

Mücadeleyi değerlendiren Atila Gerin, "Düzeltmem gereken sanırım bir iş var, her maça ilk 10 dakikada geride başlıyoruz. Demek çocukları konsantre edemiyorum. Ona çalışmam lazım. Erken geriye düşmek, hele böyle yerlerde geriye düşmek çok zor. Bir de üstüne 10 kişi kalıyorsunuz... Şikayet etmeyeceğim, elimde stoper yok ama yine kırmızı kart gördük. Yapacak bir şey yok." dedi.

"BİZİ YENMEK İÇİN HAKEME İHTİYAÇLARI YOK"

Maçtaki hakem kararlarını eleştiren genç teknik adam, "Hakem arkadaşları da tebrik ederim, oyunu güzelleştirdiler. Aynı kararları iki takım için verirler inşallah. Türk futbolunda bunu da görürüz. Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok. Bizim takımın aylık maaş ödemesi 50 bin euro. Galatasaray gibi bir takımın, aylık maaş bütçesi 50 bin euro olan takımı yenmek için hakeme ihtiyacı yok. Galatasaray lehine bu kararları verebilecekse, başım gözüm üstüne. Bana da bir şey olmasın, başkasına da bir şey olmasın." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak

Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı
500

