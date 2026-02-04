Haberler

Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş

Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

  • Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
  • Gençlerbirliği 7 puana, Eyüpspor ise 4 puana ulaştı.
  • Gençlerbirliği'nin bir sonraki maçı Aliağa deplasmanında, Eyüpspor'un ise Tümosan Konyaspor ile evinde olacak.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

EYÜPSPOR'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Gençlerbirliği, 12. dakikada Dal Varesanovic ve 24. dakikada penaltıdan Ensat Kemaloğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip, 34. ve 44. dakikalarda Angel Torres'in attığı gollerle ilk yarıda skora denge getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve mücadele berabere bitti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, 7 puana ulaştı. Eyüpspor ise puanını 4'e çıkardı. Kupadaki bir sonraki maçta Gençlerbirliği, İzmir ekibi Aliağa'ya konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

20 yıl sonra ortaya çıktı, gerçek ağızları açık bıraktı
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

Telefonlarına el konulan üç kız kardeş ölüme atladı
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı

"Nereden nereye" dedirten görüntü