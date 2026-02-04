Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

EYÜPSPOR'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Gençlerbirliği, 12. dakikada Dal Varesanovic ve 24. dakikada penaltıdan Ensat Kemaloğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip, 34. ve 44. dakikalarda Angel Torres'in attığı gollerle ilk yarıda skora denge getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve mücadele berabere bitti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, 7 puana ulaştı. Eyüpspor ise puanını 4'e çıkardı. Kupadaki bir sonraki maçta Gençlerbirliği, İzmir ekibi Aliağa'ya konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.