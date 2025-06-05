Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Arda Turan'ın koltuğuna Selçuk Şahin geçti

Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Arda Turan'ın koltuğuna Selçuk Şahin geçti
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Arda Turan ile yollarını ayıran Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Selçuk Şahin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Eyüpspor'da Arda Turan ile yollar ayrılmış ve genç çalıştırıcı Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti. Eyüpspor, Turan'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz. Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır" denildi.

Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör belli oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İyi düştü bu sene Eyüp

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Haber YorumlarıMGk:

Vasat topçuydu hocalığı da farklı olmaz.. Eyüpspor Fenere yaranmak için bi adım atmış o da yanlış adım olmuş

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Hani Emre Belözoğlu geliyordu?

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Haber YorumlarıCan Reno:

kesin küme düşer Bu adam ne anlar futboldan

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