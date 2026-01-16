Haberler

Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor dahil 9 şirkete, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nin yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında, kayyum atandı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bahis soruşturması kapsamında Kasım 2025'te tutuklanmıştı.

  • İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.
  • Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasım 2025'te tutuklanmıştı.
  • Bahis soruşturması kapsamında, hakem Erkan Arslan ve diğer 7 kişi için de tutuklama kararı verilmişti.

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

EYÜPSPOR DAHİL 9 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atadı.

EYÜPSPOR BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat ÖzkayaKasım 2025'te tutuklanmıştı. Özkaya ile birlikte hakem Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman ve gazeteci Umut Eken için de tutuklama kararı verilmişti. Şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Vahşice katledilen Atlas'ın son sözleri bu olmuş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHP Savar:

CHP liler böyle işte

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Karnesini alıp eve dönerken gözyaşlarına boğuldu