Eyüpspor, Çorum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını basına açık gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, 6 Eylül Pazar günü Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Eflatun-sarılılar, bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İstanbul ekibinde bugün yapılan idmanın bir bölümü basına açık yapıldı. Teknik Direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlarken istasyon ve çabukluk çalışması ile devam etti. Antrenmanda daha sonra pas çalışması yapıldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Çorum FK maçının taktiği üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı