Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Eyüpspor, Berke Özer ve Luccas Claro'nun Sözleşmelerini 2 Yıl Uzattı

Eyüpspor, Berke Özer ve Luccas Claro'nun Sözleşmelerini 2 Yıl Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, milli kaleci Berke Özer ve takım kaptanı Luccas Claro'nun sözleşmelerini 2'şer yıl uzattı. Ayrıca, her iki futbolcunun maaşlarında iyileştirme yapıldığı bildirildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Eyüpspor, milli kaleci Berke Özer ve takım kaptanlarından Luccas Claro'nun sözleşmelerini 2'şer yıl uzattı.

Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Eyüpspor, iç transferde harekete geçti. Eflatun-sarılı ekip, Avrupa'nın birçok ekibiyle ismi anılan milli kaleci Berke Özer'in sezon sonunda sona erecek sözleşmesini 2 yıl uzattı. Berke Özer'in yanı sıra takım kaptanlarından Luccas Claro'nun sözleşmesi de 2 yıl süreyle uzatıldı. Öte yandan iki futbolcunun da maaşlarında iyileşmeye gidildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.