Haberler

Eyüpspor, Baran Ali Gezek'i Kiraladı

Eyüpspor, Baran Ali Gezek'i Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Kayserispor'dan 20 yaşındaki milli oyuncu Baran Ali Gezek'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu, yeni takımı için mutlu olduğunu ve başarılı bir sezon geçirmek istediğini ifade etti.

Eyüpspor, Kayserispor'dan Baran Ali Gezek'i 1 yıllığına kiralık, satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan ayrılık. Sarı-kırmızılı takımın milli oyuncusu Baran Ali Gezek, Eyüpspor'a transfer oldu. İsmi birçok kulüp ile anılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran ALi Gezek'in yeni adresi İstanbul oldu. Eyüpspor ile 1 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralık olarak giden Baran Ali Gezek yeni takımı ile resmi sözleşmeye imza attı.

Genç oyuncu Baran Ali Gezek yaptığı açıklamada, "Eyüpspor'a katıldığım için çok mutluyum. Burada sahada elimden gelenin en iyisini vermek ve takım arkadaşlarımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.