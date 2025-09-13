Eyüpspor, Baran Ali Gezek'i Kiraladı

Eyüpspor, Kayserispor'dan Baran Ali Gezek'i 1 yıllığına kiralık, satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan ayrılık. Sarı-kırmızılı takımın milli oyuncusu Baran Ali Gezek, Eyüpspor'a transfer oldu. İsmi birçok kulüp ile anılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran ALi Gezek'in yeni adresi İstanbul oldu. Eyüpspor ile 1 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralık olarak giden Baran Ali Gezek yeni takımı ile resmi sözleşmeye imza attı.

Genç oyuncu Baran Ali Gezek yaptığı açıklamada, "Eyüpspor'a katıldığım için çok mutluyum. Burada sahada elimden gelenin en iyisini vermek ve takım arkadaşlarımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ