Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: "Üst sıralara tekrar tırmanacağız"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada ilk 5 haftada zor bir fikstürle başladıklarını ilerleyen haftalarda tekrar üst sıralara tırmanacaklarına inandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak Galatasaray ile oynadıkları maça ilişkin konuşan Kulaksız, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Takımımızı ve teknik heyetimizi Galatasaray gibi ciddi bir rakibe verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'ı kazandıkları için tebrik ediyorum. 73. dakikaya kadar bize de fırsatlar geldi. Oyunu tutmaya çalıştık. 1 puan alabilirdik. Fırsatlar da ayağımıza geldi ama kabul etmek gerekir ki arada sıklet farkı var. Bir tarafta 300 milyon Euro'luk, bir tarafta 10 milyon Euro'luk bir takım var. Puan almak kolay değil. Önemli olan mücadele etmekti atabiliyorsak da puan veya puanlar kazanmaktı. Bu anlamda bizim açımızdan iyi bir akşam olmadığını söyleyebilirim. İki takım adına da iyi bir maç değildi. Bu seviyelerde ülke futbolu adına daha iyi oyunlar çıkmalı diye düşünüyorum. Üzgünüz" diye konuştu.

"Üst sıralara tekrar tırmanacağımızı düşünüyorum"

İlk haftalar için zor bir fikstürleri olduğunu fakat tekrar üst sıralara tırmanacaklarını söyleyen Kulaksız, "İlk 5 haftada Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir gibi ligin baş üstü takımlarıyla oynadık. 5 haftayı 4 puanla geçtik. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ne gideceğiz. Onlar daha çok rakip gördüğümüz camialar. Bu 5 haftayı 4 puandan daha fazla da kapatabilirdik. Aslında bakınca Eyüpspor iyi yolda. Üzerine koyduğu bir grafik var. Ama haklı olarak biz de, hocamız da, oyuncu grubumuz da topa daha çok sahip olmak, daha iyi oyunlar çıkarmak istiyor. Bunun da üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılma yarışı içinde olmamız bizim adımıza olağanüstü bir durumdu. Çünkü ligde kalma parolasıyla çıkmıştık. Hafta hafta, maç maç baktık ve kendimizi ligin üst sıralarında bulduk. Bu sezon da maç kazandıkça, iyi oynadıkça üst sıralara tekrar tırmanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Selçuk hocayı da Arda hoca gibi Eyüpspor'dan daha iyi yerlere uğurlarız"

Arda Turan'ın ardından yine genç bir teknik direktör Selçuk Şahin ile yola çıkmalarını da değerlendiren Fatih Kulaksız, "Bu bir kulüp kültürü. Biz yeni hocalara fırsat verip, yeni hocaları ülke futboluna kazandırmak istiyoruz. Arda hocada bu konuda iyi bir iş çıkardık. Arda hocanın şu an bulunduğu yerden, Shakhtar'da oynattığı oyundan gurur duyuyoruz. Selçuk hocadan da uzun vadede bu performansı bekliyoruz. Ama hocalar göreve gelir gelmez şapkadan tavşan çıkaramaz. Hocalara gereken zamanı vermek lazım. Çünkü bu oyun artık bir matematik. Her hocanın bir sistemi, oyun planı var. Bu da çok tekrarla gelişiyor. Oyuncu grubunun adaptasyonu, hocanın istediği sistemi tekrar ettirmesi, puan ve puanlar kazanması öz güveni artıracak. Genç hocaları tercih ediyoruz. İnşallah Selçuk hoca da Eyüpspor'dan daha büyük kulüplere gider. İnşallah Selçuk hocayı da uzun vadede Arda hocayı uğurladığımız gibi daha iyi yerlere, daha iyi şartlara göndeririz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL