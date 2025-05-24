Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor'u sahasında 2-1 sonuçla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Eyüpspor'un gollerini Mame Thiam ve Prince Ampem atarken, Antalyaspor'un tek golü Adolfo Gaich'ten geldi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Samudio'nun kafa vuruşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Melih Kabasakal çizgi üzerinde çıkardı.

60. dakikada ceza yayı gerisinden Safuri'nin sert vuruşunda kaleci Birkan, topu güçlükle çeldi.

72. dakikada Safuri'nin rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Birkan topu kornere çeldi.

87. dakikada Hamza Akman'ın hatasında topu kapan Safuri'nin pasında Gaich, meşin yuvarlağı kaleci Birkan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ogün Kamacı, Samet Özkul

Eyüpspor: Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Luccas Claro, Umut Meraş, Caner Erkin (Ruben Vezo dk. 57), Taras Stepanenko (Erdem Çalık dk. Erdem Çalık), Prince Ampem, Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan (Emre Akbaba dk. 56), Mame Thiam (Hüseyin Maldar dk. 57), Umut Bozok

Yedekler: Berke Özer, Cengiz Alp Köseer, Dorukhan Toköz, Recep Niyaz, Taşkın İlter,

Teknik Direktör: Arda Turan

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalison, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Adolfo Gaich dk. 46), Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk. 76), Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip (Amar Gerxhaliu dk. 76), Güray Vural, Soner Dikmen (Hasan Yakub İlçin dk. 54), Ramzi Safuri, Brain Samudio (Taha Osman Özmert dk. 84)

Yedekler: Doğukan Özkan, Emrecan Uzunhan, Berkay Topdemir, Arda Altun, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Mame Thiam (dk. 40), Prince Ampem (dk. 42) (Eyüpspor), Adolfo Gaich (dk. 87) (Antalyaspor)

Sarı kart: Umut Bozok (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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