Eyüpspor, Anıl Yaşar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Eyüpspor, Çaykur Rizespor’dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Anıl Yaşar’ı sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Eyüpspor, Çaykur Rizespor'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Anıl Yaşar'ı sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anıl Yaşar ile sezon sonuna kadar geçici sözleşme imzalamıştır. Anıl Yaşar'a eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı