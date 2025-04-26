İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Eyüpspor'a FIFA'dan 3 Dönem Transfer Yasağı Cezası

Eyüpspor'a FIFA'dan 3 Dönem Transfer Yasağı Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a eski bir futbolcuya yapılması gereken 150 bin Euro ödeme nedeniyle 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Cezanın kaldırılması için ödemeyi yapması gerekiyor.

ULUSLARARASI Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Eflatun-sarılı ekip, 150 bin Euro ödeme yapması halinde transfer yasağı cezası kalkacak.

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmak için yarışını sürdüren Eyüpspor, bugün FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı aldı.

Cezanın eski bir futbolcuya ödenmesi gereken 150 bin Euro'dan kaynaklandığı, Eyüpspor'un bu ödemeyi yapması halinde 3 dönemlik gelen transfer yasağının kalkacağı öğrenildi. Eyüpspor; hafta içinde ödemeyi yaparak, transfer yasağını kaldıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.