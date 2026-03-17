Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ikas Eyüpspor'a deneyimli oyuncusu Emre Akbaba'dan kötü haber geldi.

FİBULA KEMİĞİNDE KIRIK

ikas Eyüpspor, Emre Akbaba'nın fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Emre Akbaba'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.'' ifadelerini kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 21 maça çıkan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu Emre Akbaba, bu maçlarda rakip kalelere 3 gol attı.