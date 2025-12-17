Haberler

Tavşanlı'dan milli takıma

Tavşanlı'dan milli takıma
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Eymen Sayan, İstanbul'da düzenlenen milli takım seçmelerinde gösterdiği üstün performansla Avrupa Şampiyonası vizesini alarak milli takıma seçildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Karate Okulu Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Eymen Sayan, 15-16 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Avrupa Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası milli takım seçmelerinde gösterdiği üstün performansla milli takıma girmeye hak kazandı. Sayan, Ümit Erkek 70 kg Kumite kategorisinde Avrupa Şampiyonası vizesini alarak büyük bir başarıya imza attı.

Eymen Sayan, bu kritik seçme öncesinde de istikrarlı bir performans sergilemişti. Genç sporcu, 24-26 Ekim 2025 tarihlerinde Elazığ'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda aynı kategoride Türkiye Şampiyonu olmuştu. Elazığ'daki final müsabakasında burnu kırılmasına rağmen kısa sürede toparlanan Eymen, disiplinli çalışmasını sürdürerek milli takım seçmelerinde de emeğinin karşılığını aldı ve ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Bu seçmeler sonucunda belirlenen milli takım kadrosu, 6-8 Şubat 2026 tarihlerinde Güney Kıbrıs'ın Limassol şehrinde düzenlenecek olan 53. Avrupa Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Eymen Sayan, 2025 yılı içerisinde uluslararası arenada da önemli şampiyonluklar elde etti. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup, İsviçre'deki 15. Uluslararası Basel OPEN Karate Turnuvası ve 3. Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası'nda da şampiyonluklar kazanarak istikrarını kanıtladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
