Haberler

Eskişehir'den katıldığı karate şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldu

Eskişehir'den katıldığı karate şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirli karateci Eylül Sare Karav, Türkiye Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'nda 29 kilogram kumite kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü elde etti. Genç yetenek, önemli bir başarıya imza atarak şehirini gururlandırdı.

Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Eylül Sare Karav, yarıştığı kategoride Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Türkiye Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi. Eskişehir'den Eylül Sare Karav, şampiyonaya katılım sağladı. Önemli bir başarıya imza atan Karav, 29 kilogram kumite kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, hem genç karateciyi hem de emeği geçen antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu