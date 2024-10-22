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Eylül Bedük'ten Eskrimde Başarılar: 34 Turnuvadan 31 Madalya

Eylül Bedük'ten Eskrimde Başarılar: 34 Turnuvadan 31 Madalya
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Göztepe'nin 13 yaşındaki eskrim sporcusu Eylül Bedük, katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 2032 Olimpiyatları'na katılmayı hedefleyen genç sporcu, eskrim ile derslerindeki başarısını da artırdığını vurguluyor.

Göztepe'nin 13 yaşındaki eskrim flöre sporcusu Eylül Bedük, katıldığı 34 turnuvanın 31'inde madalya kazanmayı başardı.

Eylül Bedük, Göztepe Spor Kulübü Eskrim Şubesi'nde 6 yaşından beri antrenörler Süleyman Karakurt, Sercin Kosova ve Ali Şükrü Şahin ile çalışmalarını sürdürüyor.

Polonya Eskrim Festivali'nde 2 yıl üst üste yer alan başarılı sporcu, festivalde bir birincilik, bir de ikincilik elde etti.

Eylül Bedük, eskrim sporunun okuldaki başarısını da arttırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eskrim, dikkatimi artırdı ve disiplinimi geliştirdi. Bu da derslerimde daha iyi performans göstermeme yardımcı oldu. Hedefim 2032 Olimpiyatları'na katılmak. Bunun için çalışmalarımı kararlı ve disiplinli bir şekilde sürdürüyorum. Yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda genç kızlar için bir rol model de olmak istiyorum. Çünkü spor cinsiyet ayrımı gözetmeden herkes için yeni fırsatlar sunuyor. Ben de bir Türk kızı olarak ülkemin bayrağını yeni birinciliklerle en üstlere taşımayı istiyorum."

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Eğitim Bedük Eylül Spor

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