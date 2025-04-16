Eylül Aygül, Türkiye Şampiyonu Oldu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Bursa'da düzenlenen Nejat Kök U16 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3 adım atlama branşında Türkiye birincisi olarak altın madalya kazanan Manisalı sporcu Eylül Aygül'ü ve antrenörü Döndü Yeter'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

Genç sporcunun elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten İl Müdürü Öztürk, Manisa'yı en iyi şekilde temsil eden Eylül Aygül'ü ve bu başarıda büyük emeği olan antrenörü Döndü Yeter'i kutladı. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan Öztürk, başarılarının devamını dileyerek sporcuya çeşitli hediyeler takdim etti. Eylül Aygül ise desteklerinden dolayı İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür ederek, daha büyük başarılar için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. - MANİSA