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Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası Tamamlandı

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8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ve oldukça yüksek rekabete sahne olan 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası tamamlandı. Sirius Takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ve oldukça yüksek rekabete sahne olan 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalar sonunda Sirius Takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ev hanımları ile çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla hayata geçirilen 'Evinin Sultanları Projesi' kadınların spor yapmaya teşvik edilmesi, rekabetçi ruhlarının geliştirilmesi ve sosyal bağlarının güçlendirilmesi için önemli bir fırsat sundu. Proje kapsamında Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Evinin Sultanları Voleybol Müsabakaları' renkli müsabakalara sahne oldu.. Denizli ve ilçelerinden 10 takımdan 130 kadın sporcunun katıldığı müsabakaların final maçını Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman tribünden takip etti. 10 takımın ter döktüğü müsabakalar sonunda şampiyon Sirius takımı olurken, Pamukkale Evinin Sultanları ikinci, Anadolu Pars Kadın Voleybol Takımı üçüncü, Serinhisar Evinin Sultanları ise dördüncü sırada kendisine yer buldu. Dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Voleybol İl Temsilcisi Sevinç Güngör'ün elinden aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kadınlar Günü Voleybol Etkinlik Spor Güncel Haberler

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