Üye Girişi
Haberler
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
Esad'ı devirip Bahçeli'ye geldiler
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
Annesine mesaj atıp ortadan kayboldu! Diyarbakır Ecrin'i arıyor
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti

Evine kadar gittiler: Dybala'nın Galatasaray'a gelmemesi için canla başla çalışan birileri var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala için takım arkadaşları devreye girdi. Dybala'nın evine giden Romalı oyuncular, yıldız oyuncuyu Galatasaray'a gitmemesi için ikna etmeye çalıştı. Dybala'nın vereceği karar taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak üzere olduğu Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala için takım arkadaşları devreye girdi.

EVİNE KADAR GİTTİLER

Arjantinli yıldızın evine giden Romalı oyuncular, Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi için ikna etmek istedi. Gündemi sarsan gelişmelerin ardından takım arkadaşları, soluğu 31 yaşındaki yıldız oyuncunun evinde aldı.

Roma'ya yakın kaynakların ve Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre Leandro Paredes ve Angelino, Dybala'yı ikna etme girişimlerinde bulundu. Aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leandro Paredes'in yıldız oyuncuya "Galatasaray'a gitme, bizimle kal" dediği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı yönetimin yıllık 10 milyon Euro maaş teklif ettiği Arjantinli'nin vereceği karar her iki takımın taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.

Evine kadar gittiler: Dybala'nın Galatasaray'a gelmemesi için canla başla çalışan birileri var
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Annesine mesaj atıp ortadan kayboldu! Diyarbakır Ecrin'i arıyor
img

Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
img

Paylaşımını gören Fenerbahçeliler deli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Real Madrid Pachuca maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Pachuca geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakim Ziyech ne dedi? Hakim Ziyech Okan Buruk-Galatasaray sözleri ne? Real Madrid Pachuca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Pachuca golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bugün ŞİFRESİZ yayınlanan maçlar hangileri, şifresiz maçlar hangi kanallarda? Artvin okullar tatil mi (Şavşat)? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Artvin'de okul yok mu (Şavşat Kaymaklığı Açıklaması)? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 18 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep'in ismi değişecek mi, yeni adı ne olacak? Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.