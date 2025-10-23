Haberler

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Güncelleme:
Organize suç örgütüyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle yürütülen uluslararası bir polis operasyonunda EuroLeague'in ünlü hakemi Uros Nikolic, Sırbistan polisi tarafından tutuklandı. Yapılan baskında Uros Nikolic'in evinde 250 bin euro, külçe altın ve bir saat bulundu.

EuroLeague'in ünlü hakemlerinden biri olan ve aynı zamanda ABA Ligi ve Sırbistan liglerinde görev yapan hakem Uros Nikolic'in başı büyük dertte.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Sırbistan devlet televizyonu RTS'nin haberine göre; 39 yaşındaki Uros Nikolic, çarşamba günü gerçekleşen operasyonla birlikte Sırbistan polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltının organize suç örgütüyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle yürütülen uluslararası bir polis operasyonu kapsamında gerçekleştiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı uluslararası bir operasyon kapsamında yakalandığı belirtildi.

EVİNDE 250 BİN EURO VE KÜLÇE ALTIN BULUNDU

Sırp polisinin, hakemin evinde arama yaptığı ve 250 bin euro nakit para, külçe altın ve bir saat geçirildiği belirtildi. Ayrıca evinde arama yapılan diğer zanlıların evinde de çok sayıda toplu para bulunduğu dile getirildi.

TUTUKLAMA KARARI

Sırp basınında yer alan haberlere göre; Ağır suçlarla suçlanan Nikolic ve diğer zanlıların tümünün yerel mahkemeye çıkarılarak tutuklandığı aktarıldı.

2019'DAN BERİ EUROLEAGUE'DE DÜDÜK ÇALIYOR

39 yaşındaki Nikolic, 2019'dan bu yana EuroLeague'de düdük çalıyordu. Nikolic, son olarak 2 Ekim'de oynanan Real Madrid-Olympiacos maçında düdük çalmıştı.

Hamza Temur
Haberler.com / Spor
Haberler.com
