Evin Demirhan, Avrupa ikincisi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, gümüş madalya kazandı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 50 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Evin Demirhan, başarılı performansını finale taşıdı. Çeyrek finalde Polonyalı rakibi Agata Goluchowska Walerzaki'yi 4-0 mağlup eden Demirhan, yarı finalde ise Romanyalı Emilia Grigore Vuc'u 6-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Ukraynalı rakibi Oksana Livach ile karşılaşan milli güreşçi, mücadeleden mağlup ayrılarak Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı