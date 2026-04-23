Evin Demirhan, Avrupa ikincisi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, gümüş madalya kazandı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 50 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Evin Demirhan, başarılı performansını finale taşıdı. Çeyrek finalde Polonyalı rakibi Agata Goluchowska Walerzaki'yi 4-0 mağlup eden Demirhan, yarı finalde ise Romanyalı Emilia Grigore Vuc'u 6-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Ukraynalı rakibi Oksana Livach ile karşılaşan milli güreşçi, mücadeleden mağlup ayrılarak Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar çıldırdı
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı

Ameliyat olacak: Sezonu kapattı!
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak

7 yeni başkanlık kuruldu! İçlerinden biri çok kritik
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti