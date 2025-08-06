Everton, Chelsea'den Kiernan Dewsbury-Hall'u Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Chelsea'den 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin toplam maliyetinin 28 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Chelsea'den orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall'u kadrosuna kattı.

Everton Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslar dahil edildiğinde 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleşeceği öne sürüldü.

Kariyerine Leicester City'de başlayan Dewsbury-Hall, geçen sezon 30 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea ile Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan Dewsbury-Hall, takımıyla çıktığı 36 maçta 5 gol attı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle bir dram: Aynı gün evini ve eşini kaybetti

Aynı gün evini ve eşini kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.