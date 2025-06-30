Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
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Fenerbahçe, Al-Nassr ile anlaşmasının ardından Jhon Duran'ı da ikna etti ve transfer sürecinde sona yaklaştı. Genç golcü için İstanbul'da ev hazırlandı ve sözleşme avukatların incelemesine sunuldu. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde Al-Nassr ile anlaşmasının ardından yıldız golcüyü de ikna etti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

İSTANBL'A GELECEK, EVİ BİLE HAZIR

Jose Mourinho'nun da bizzat devreye girerek genç futbolcuyla birebir görüşmesi, süreci hızlandırdı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Jhon Duran için kulüp tüm hazırlıklarını tamamladı. Kolombiyalı futbolcuya, oturacağı ev çevrim içi olarak tanıtıldı ve ev kontratı da hazır hale getirildi. Şu anda Duran'ın avukatları Fenerbahçe'nin sunduğu sözleşme detaylarını inceliyor. Son görüşmelerin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı. Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

icardi içinden geçer bu sene fenerin yine

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