Haberler

EUROLEAGUE Türk Derbisi: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu Ağırlıyor

EUROLEAGUE Türk Derbisi: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu Ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EUROLEAGUE Normal Sezon 6'ncı hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ediyor. Fenerbahçe Beko, sezonun dalgalı başlangıcının ardından moral bulmak isterken, Anadolu Efes de Avrupa kupalarındaki 881'inci maçına çıkacak.

EUROLEAGUE Normal Sezon 6'ncı hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, bu sezona dalgalı bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, 2025-26 sezonunda geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 14'üncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5'inci haftasında sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i 88-73 mağlup ederek moral buldu.

Ev sahibi Anadolu Efes ise Avrupa kupalarındaki 881'inci maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar bugüne kadar Avrupa'da oynadığı 880 maçta 496 galibiyet ve 384 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de 632 maçta 339 galibiyet elde eden Anadolu Efes, son hafta sahasında Panathinaikos Aktor'a 95-81 mağlup olmuştu. Efes, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 16'ncı sırada yer alıyor.

İki Türk temsilcisi bugüne kadar Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe Beko 17, Anadolu Efes ise 9 galibiyet elde etti. EuroLeague'de oynanan 24 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 16, lacivert-beyazlılar 8 kez kazandı.

EuroLeague'de büyük heyecana sahne olacak Türk derbisinde, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile iki kez EuroLeague kupasını kaldıran Anadolu Efes, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Ocak'ta yuvadan uçabilir! Görüşmeler resmen başladı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.